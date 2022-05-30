كل ما تريد معرفته حول مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية بفارغ الصبر موقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 التي تجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي.



وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الأخيرتين للبطولة عامي 2020 و2021 على حساب مواطنه الزمالك (2-1) وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي (3-0)، ليصل بحصيلته إلى 10 ألقاب في البطولة.

بينما على الجانب الآخر كان آخر تتويج للوداد في دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي ذاته في 2017، بعد التعادل معه في القاهرة 1-1 والفوز في الرباط 1-0.

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 اليوم الإثنين الموافق 30 مايو/ أيار الحالي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث تنطلق الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أما عن موعد مباراة الأهلي والوداد بتوقيت مصر فإن الموقعة المرتقبة ستنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق إنجاز غير مسبوق عبر الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي ليصبح أول فريق في التاريخ يحقق ذلك.

أما في المغرب فإن مباراة الأهلي والوداد ستنطلق الساعة 8 مساء بتوقيت الدار البيضاء، وهو توقيت مألوف بالنسبة لجماهير وداد الأمة.

تنقل مباراة الأهلي والوداد بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، والتي خصصت قناة beIN Sports 3 HD لنقلها.

سيكون المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف هو القائم بمهمة نقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.