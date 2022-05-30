شوبير يحسم الجدل بشأن نية الأهلي في الانسحاب من مواجهة الوداد في نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود نية من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي للانسحاب من مواجهة الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال عدم تلبية مطالبه وحصوله على العدد المتبقي من تذاكر المباراة، بعدما اكتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتسليم 2500 تذكرة فقط من أصل 10 آلاف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي ستقام على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إم إم" صباح الإثنين، إن إدارة الأهلي لديها الحكمة الكافية للتعامل مع تلك الأزمات، والوصول إلى حلول مرضية، دون التسبب في أي أزمات للفريق الأحمر، الذي ينافس على لقب أفريقيا رقم 11 في تاريخه، في إشارة إلى أن الانسحاب لا يأتي ضمن حسابات إدارة القلعة الحمراء بعد اشتعال أزمة التذاكر.

وأكد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن إدارة الأهلي لا تضع الانسحاب ضمن حسابتها بشكل نهائي، خاصة أنها تحاول إنهاء الأزمة قبل انطلاق المباراة، في ظل توافد عدد كبير من جماهير ومشجعي المارد الأحمر إلى المغرب، لدعم الفريق ضد الوداد.

وطالب شوبير الجماهير بدعم الفريق وعدم إشعال الأزمة، من أجل منح إدارة النادي الفرصة لإنهاء تلك الأزمات، والتفرغ لاستعدادات المباراة التي تنطلق خلال ساعات.