أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. مقاعد محدودة لجماهير الأهلي.. والعامري فاروق: نواجه تعنتاً واضحاً من الكاف

الشارقة - اميمة ياسر -

لا زال الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والوداد المغربي يشكل أزمة كبيرة، قبل ساعات من انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أكدت أن البعثة تسلمت 2500 تذكرة فقط للجماهير المصرية، من أصل 10 آلاف كانت مخصصة لهم لحضور النهائي.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر تأكيدها تدفق الآلاف من جماهير الأهلي للمغرب لحضور المباراة المرتقبة.

وطلب رئيس مجلس إدار النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب ورئيس بعثته، تدخل السفارة المصرية في المغرب للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراته ضد الوداد.

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الخطيب وجه طلبه إلى السفير المصري في المغرب، ياسر عثمان، بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية، في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية.

وأشار البيان إلى أن البعثة بذلت جهداً كبيراً في التواصل مع مسئولي كاف واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، ولكنها لم تتلق أي استجابة.

ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة، ولهذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أية أزمات عند دخول الجماهير إلى ملعب المباراة والعمل على تأمينها وسلامتها في الوقت ذاته.

من جانبه، كشف العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عن الأزمة التي يواجهها النادي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كاشفا عما قاله له مندوب الاتحاد في ملعب التدريبات.

وقال فاروق: "من اللحظة الأولى قيل إننا سنحصل على 10 آلاف تذكرة، ومثلهم للوداد، وحين سألنا عن بقية التذاكر قيل إنها ستطرح للعامة".

وأضاف نائب رئيس الأهلي: "ما هي العامة؟ الجمهور المغربي؟ قالوا لنا لا سنطرحه عبر نظام طرح التذاكر، قبل أن يتم غلقه حكرا على الجمهور المغربي. إذا أراد شخص حجز تذكرة قبل مجيئه من مصر لن يتمكن من ذلك".

وأضاف العامري، في نمداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاه عبر قناة "صدى البلد"، توجد علامات استفهام كبيرة من جانب الاتحاد الإفريقي وهناك حالة انعقاد دائم من مجلس الإدارة للتعامل مع المستجدات في ظل وجود أمور غير مفهومة.

وتابع أنه تم الاتفاق من خلال السفارة المصرية بحصول الأهلي على 10 آلاف تذكرة ولكن ما تم على أرض الواقع مخالف تماما بالحصول على أعداد قليلة تصل لألفين تذكرة فقط وما نراه أن هناك رغبة بعدم حصول الأهلي على حقه بتواجد جماهيره.

وأشار نائب رئيس الأهلي إلى وجود تخوف من طريقة دخول جماهير الأهلي وهناك قلق من طريقة دخول الجماهير والأماكن المخصصة للدخول رغم التأكيدات في الاجتماع الفني.

وأوضح أن الخطيب رئيس النادي نقل تخوف مجلس الإدارة للسفير المصري في المغرب خاصة أن الأهلي يواجه تعنتا واضحا من الكاف.

وأكمل العامري فاروق: "نكن كل الإحترام والتقدير لنادي الوداد المغربي ونحن عرضنا شراء حصة الأهلي من تذاكر المباراة ولكن لم نحصل عليها".