شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وسجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.



مشوار الاهلى

مشوار الاهلى فى دوري الابطال

جيندارميري ناشونال النيجر 1-1 الاهلى

الاهلى 6-1 جيندارميري ناشونال - النيجر

الاهلى 0-0 الهلال السودانى

الاهلى 0-1 صن دوانز

الاهلى 3-2 المريخ السودانى

الاهلى 0-1 صن دوانز

الاهلى 3-1 المريخ السودانى

الاهلى 1-0 الهلال السودانى

الاهلى 2-1 الرجاء المغربى

الاهلى 1-1 الرجاء المغربى

الاهلي 4-0 وفاق سطيف الجزائري

الاهلى 2-2 وفاق سطيف الجزائرى