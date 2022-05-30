شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلى تنتعش بـ65 مليون جنيه حال الفوز على الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين – بتوقيت القاهرة- لمتابعة اللقاء المنتظر الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

وحال نجاح فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا الليلة يحصل المارد الأحمر، إلى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية، على 3.5 مليون دولار، ما يعادل قرابة 65 مليون جنيه مصرى، وينقسم المبلغ الذى سيحصل عليه بطل أفريقيا إلى 2.5 مليون دولار هى جائزة الفوز باللقب الأفريقي، إضافة لحصوله على مليون دولار، على الأقل، نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وفى المقابل، سيحصل الخاسر من مباراة الأهلى والوداد على مليون وربع المليون دولار، وهي جائزة وصيف البطل.

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وسجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.