شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغنى عن رباعى كرة السلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك الاستغناء عن أربعة لاعبين من فريق كرة السلة رجال بعد إبرام أكثر من صفقة استعدادا للموسم الجديد. وتم إخطار الرباعى المستغنى عنهم "أحمد عاصم، وأحمد أسامة، وأحمد حاتم، بالإضافة إلى محمد حجازى"، وبالتالى لن يتم قيد الرباعى في قائمة الفريق بالموسم المقبل.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى إبرام أكثر من صفقة على مستوى فريق كرة السلة، سواء بلاعبين جدد، أو بتجديد عقود بعض لاعبى الفريق الحاليين.

وتعاقد فريق كرة السلة بالزمالك مع كل من خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.

كما اتفق مسئولو نادي الزمالك مع أنس أسامة لاعب الفريق الحالى على تجديد تعاقده لمدة موسمين، وفى الوقت نفسه يجرى مسئولو الزمالك مفاوضات مع عاصم مرعى الذى كان يلعب فى الدوري الكوري وأصبح لاعبا حرا فى الوقت الحالي، وستحسم الأيام المقبلة إمكانية التعاقد معه من عدمه.