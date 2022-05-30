شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف خليف معلقاً على مباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.
القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد
تنقل قناة بى إن سبورت 1 مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى، ويتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.
الأهلى يطيح بوفاق سطيف الجزائرى
جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.
القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى
وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.
6 ألقاب للكرة المغربية في دوري الأبطال
سجلت الكرة المغربية فى دوري أبطال أفريقيا 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد"، ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب فى نسختي 1992 و2017.