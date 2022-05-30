شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف خليف معلقاً على مباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت 1 مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى، ويتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.