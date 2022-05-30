شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. بيرسى تاو وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد المغربى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف

ويعد النهائي هو الثاني بين الأهلى والوداد بعد نسخة 2017، التي حسمها بطل المغرب لصالحه، بينما يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه للموسم الثالث تواليا.

ويدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.