شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يصل القاهرة قادما من نيجيريا بميداليات البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب تنس الطاولة إلى القاهرة قادمةً من نيجيريا بعد المشاركة فى منافسات بطولة أفريقيا، والتى توج بها المنتخب المصرى بعدد 6 ميداليات متنوعة.

وحصل المنتخب المصرى لتنس الطاولة على 6 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات برونزية، وحقق الميداليات الذهبية كل من عمر عصر وهنا جودة، وعلى مستوى البرونز أحرزها اللاعب أحمد صالح ومحمد البيلي، ودينا مشرف، بالإضافة إلى مريم الهضيبى.

وتوجت اللاعبة الصاعدة هنا جودة، صاحبة الـ 15 عاماً، بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات، بعد فوزها فى المباراة النهائية على بطلة نيجيريا فاطيمو بيلو بـ 4 أشواط نظيفة.