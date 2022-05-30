شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد الخسارة من الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى تدريباته اليوم، الاثنين، رغم فترة توقف الدوري الحالية ضمن الأجندة الدولية التى تستمر قرابة الــ17 يوما، وعقب نهاية التوقف سيخوض الدراويش مواجهة أمام المقاولون العرب منتصف يونيو المقبل.

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الأحد فى أعقاب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي فى قمة الجولة الــ21 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.