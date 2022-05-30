شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعلن أسماء لاعبي الأهلي بعد مباراة الوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، تأجيل الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر انضمامهم لمعسكر لمنتخب الذى ينطلق اليوم بسبب ارتباطهم بمباراة الوداد المغربي فى التاسعة مساء اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر مباراة الأهلي والوداد والحالة الطبية لكل لاعب خوفا من تعرض أى منهم للإصابة.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 ، و جاءت القائمة كالتالي :محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.