موعد مباراة الأهلى وقرطاج التونسى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مباراة قوية، اليوم الاثنين، أمام قرطاج التونسى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

موعد مباراة الأهلى وقرطاج التونسى فى نصف نهائى أفريقيا

تقام مباراة الأهلى وقرطاج التونسى فى نصف نهائى أفريقيا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما نجح الأحمر فى الفوز بجميع مواجهات دور المجموعات و دور الـ 16 و الثمانية.

وتأهل الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الأولمبى القليبى التونسى بنتيجة 3/0، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، المقامة بتونس، فيما تأهل لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 - 0.

وكان الأهلي تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.