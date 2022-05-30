شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي أمام أندية المغرب قبل مواجهة الوداد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

واجه الأهلى أندية المغرب فى 28 مباراة، فاز في 13 لقاءً وخسر 6 وتعادل 9 مرات، وواجه الأهلى 7 أندية مغربية هى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب"، نهضة بركان.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب فاز 3-1 على اولمبيك البيضاوى، بينما كانت آخر مواجهة للأهلى ضد أندية المغرب تعادل 1-1 أمام الرجاء.



الأهلى وأندية المغرب

وبات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022" ، وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".

ويبقى الرجاء أكثر الأندية المغربية تتويجا بدوري الأبطال، حيث حققه في نسخ "1989 و1997 و1999"، بينما خسر النسخة الوحيدة عام 2002.

ويطارد الوداد لقبه الثالث فى النهائي المقبل، حيث فاز بنسختى "1992 و2017".