شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نوران جوهر الفتاة الذهبية فى عالم الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك نوران جوهر بطلة الاسكواش طموحا بلا حدود فى عالم الرياضة، فى ظل تطور أدائها بشكل كبير فى كل بطولة تشارك فيها، خاصة أنها المصنفة الأولى على العالم فى تصنيف اللاعبات المحترفات.

نوران جوهر قدمت مستوى رائعا فى بطولة العالم الأخيرة ونجحت فى الوصول إلى النهائى قبل الخسارة من زميلتها نور الشربينى، وسط طموحها فى حصد الألقاب فى البطولات الدولية المقبلة للمحافظة على صدارة التصنيف.

فيما توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة "جي بي مورجان" للاسكواش، التى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 مايو الجاري بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات قبل خوض بطولة العالم .

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على منافستها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-3.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر مايو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثاني على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهرا متتاليا منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي، إلا أن نور الشريني غابت عن المشاركة مؤخرا فى البطولات بسبب إصابتها.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت سلمى هاني، وحافظت روان العربي على تواجدها في التصنيف الثامن.

نرصد لقطات للاعبة نوران جوهر فى الصور التالية :