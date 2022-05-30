جدول ترتيب الدورى المصرى قبل ختام الجولة 21 للمسابقة اليوم

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة بين البنك الأهلي وسيراميكا، بعدما أقيمت 7 مباريات، وتأجلت مباراة واحدة بين الأهلي والمقاولون بسبب ارتباط المارد الأحمر بنهائي دوري ابطال أفريقيا.جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة 21 للمسابقة

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

البنك الأهلى يواجه سيراميكا الليلة

ويواجه فريق البنك الأهلي، بقيادة مدربه خالد جلال، نظيره سيراميكا تحت القيادة الفنية لأحمد سامي فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ختام الأسبوع 21 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويمر البنك الأهلي بأفضل فتراته هذا الموسم حيث لم يخسر في آخر 10 مباريات بالدوري، حيث حقق أربعة انتصارات و6 تعادلات على التوالي، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وكانت آخر انتصاراته على حساب المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف.

وفى المقابل، استعاد سيراميكا توازنه فى الجولة الماضية على حساب المقاصة برباعية، بعد أن خسر قبلها مباراته مع الإسماعيلي، ليبدأ أحمد سامي في تصحيح أخطاء فريقه لاستعادة الانتصارات المتتالية التي من شأنها تعديل وضعية الفريق على جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.