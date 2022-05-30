شكرا لقرائتكم خبر عن "الـ11 يا اهلى".. الجماهير تدعم المارد الأحمر قبل موقعة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير النادي الأهلي على مساندة اللاعبين والجهاز الفنى للقلعة الحمراء، الذين يدخلون فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، أهم مباريات المارد الأحمر هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وتصدرت العديد من الهاشتاجات الداعمة للنادى الأهلي موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، منها " الـ 11 يا اهلى" و "الـ 11 لكتابه التاريخ"، على أمل أن يحقق المارد الأحمر إنجازًا غير مسبوقًا وهو التتويج بدورى أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب فى نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.



تريندات دعم الاهلى

وشملت رسائل الدعم التى وجهتها الجماهير للاعبين، ما كتبه حساب باسم "معاك يا اهلى" على تويتر، يقول: "المهمة الأخيرة لتتويج الملك بالأميرة السمراء وإضافة النجمة 11 على شعار قلعة البطولات، صفحات المجد لن تغلق وكتاب التاريخ سيكون شاهدآ من جديد على عظمة الكيان الأهلاوي بروح وإصرار مقاتليه".

بينما كتب تونى، "حارب علي البطولة بروح الأبطال، العب برجولة، موت عالكورة، افريقيا للكبار وأنت الأسطورة"، وكتب محمد عزت، "خطوة على الإنجاز التاريخى 11، قادرين تجيبوها من قلب المغرب، أبطال وقد التحدى"، فيما كتب نوميرى، "التاريخ اتكتب خلاص وأول سطر فيه الأهلى كبير القارة، بس ناقص صفحة محتاج يتكتب فيها الأهلى أول فريق فى أفريقيا يحقق 3 دورى أبطال أفريقيا على التوالي.. معانا يارب".

ويعد النهائي هو الثاني بين الأهلى والوداد بعد نسخة 2017، التى حسمها بطل المغرب لصالحه، بينما يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه للموسم الثالث تواليا.

ويدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

ويطمح الجنوب افريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، أن يكون أول مدرب أجنبى فى تاريخ القلعة الحمراء الذى يقود الفريق لحصد دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية، كما أنه يبحث عن إنجاز فردي لكونه سيحقق اللقب للمرة الرابعة فى مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

وفى المقابل، يسعى وليد الركراكى المدير الفني للوداد المغربى لتكرار إنجاز الحسين عموتة مع بطل المغرب، حين أصبح أول مدرب مغربي يتوج باللقب، وجاء ذلك على حساب الأهلي أيضا في 2017.