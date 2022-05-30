شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الإسماعيلى بطلا للكأس لأول مرة فى تاريخه على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى فى الفوز على الأهلى بهدف دون رد ليتوج بطلا لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 30 مايو 1997.

أحمد فكرى الصغير نجم الإسماعيلى نجح فى إحراز هدف الفوز على الأهلى فى شباك الحارس الدولى "عصام الحضرى" بالدقيقة 81، ليتوج الإسماعيلى ببطولة كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد 47 عاما من المشاركة ببطولات الكأس .

وكان تشكيل الإسماعيلى فى هذه المباراة مكونا من: سعفان الصغير فى حراسة المرمى. ، فى الدفاع أيمن رمضان -رضا سيكا – ايهاب جلال – أحمد رزق – حمزة الجمل ، فى الوسط أحمد حسن – أحمد قناوى – عصام عبد العال ، فى الهجوم محمد صلاح ابو جريشة – مجدى الصياد ، شارك من مقاعد البدلاء فوزى جمال – أحمد فكرى الصغير -أيمن الجمل.

وعقب تسليم الكأس إلى قائد الدراويش "فوزى جمال" تخرج الآلاف من أبناء الإسماعيلية للاحتفال باللقب الذى طال انتظاره، حيث قاموا بانتظار الحافلة التى تقل اللاعبين من على مدخل المحافظة للأحتفال بهم.

هذه المباراة شهدت عودة المدافع حمزه الجمل بعد رحلة احتراف قصيرة فى الكويت مع نادى التضامن ، وتعد هذه البطولة هى الأولى فى تاريخ أحمد حسن ، وقام الفاكهة على أبو جريشة بإهداء الكأس أيضا أخيه الراحل "صلاح أبو جريشة"، التى تزامنت الذكرى الأولى لرحيله فى الفوز بأول كأس .

توج أحمد فكرى الصغير هدافا للبطولة برصيد خمسة أهداف أحرزها فى مرمى عمال المنصورة، والزمالك وبورفؤاد والأهلى، بشير عبد الصمد سجل 3 أهداف ومحمد صلاح ابو جريشة هدفين، وكل من عطية صابر وعصام عبد العال وايمن الجمل وإيهاب جلال وسعفان الصغير هدف .