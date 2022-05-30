شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى تقام مباراة الأهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

الأهلى يفتش عن إنجاز قارى غير مسبوق الأهلى يفتش عن إنجاز قارى غير مسبوق

ويبحث عن المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

فيكتور جوميز حكماً لنهائى دوري الابطال الافريقى



الوداد المغربى يبحث عن ثالث لقب أفريقى ويدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.الوداد المغربى يبحث عن ثالث لقب أفريقى

وسجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.