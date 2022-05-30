الامارات | العرياني يتصدر الاختبار الأول لتقييم منتخب الإمارات في رماية الأطباق

شكرا لقرائتكم خبر عن العرياني يتصدر الاختبار الأول لتقييم منتخب الإمارات في رماية الأطباق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعاليات "الاختبار الأول" من التقييم الثاني لاتحاد الإمارات للرماية والتي شهدتها ميادين نادي ند الشبا للرماية على مدار اليومين الماضيين لتقييم رماة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة "التراب" برماية 200 طبق، على أن تستكمل برماية 200 طبق آخرين يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين الرابع والخامس من شهر يونيو المقبل.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن هذين التقييمين في إطار منح رماتنا المزيد من الفرص قبل المشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لرماية الأطباق، المزمع إقامتها في كازاخستان خلال الفترة من 28 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا خلال الفترة من 9 حتى 18 شهر أغسطس 2022، وبطولة العالم للرماية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المزمع إقامتها في كرواتيا خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 12 من أكتوبر المقبلين.

وأسفر التقييم الأول " 200 طبق "عن نتائج تبعث على التفاؤل، إذ شهدت جولاته الأربع رغم حرارة الطقس جدية وإصرار واضحين لدى جميع المشاركين، خاصة رماة المنتخب الأساسيين، وقد انفرد الرامي وليد أحمد العرياني بالصدارة برصيد 195 طبقا من أصل 200 طبقا، وتلاه في المركز الثاني الرامي يحيى سهيل المهيري 194 طبقا، ثم الرامي حمد أحمد بن مجرن في المركز الثالث 192 طبقا، ثم الرامي عبد الله محمد بوهليبة في المركز الرابع برصيد 191 طبقا، وتبعهم في المركز الخامس الرامي ظاهر العرياني برصيد 190 طبقا.

وحول الهدف من اجراء هذه الاختبارات .. قال ربيع العوضي نائب رئيس اتحاد الامارات للرماية رئيس اللجنة الفنية الرماية لعبة رقمية والاختبارات تعد جزءا أساسيا في خطط تحسين المستوى الرياضي "البدني والمهاري والخططي"، واللاعبون يشعرون من وقت لآخر برغبتهم القوية في التعرف على مستوياتهم وقدراتهم في متطلبات اللعبة المهارية والبدنية والخططية، وهذا يتيح لهم إمكانية التعرف على مستوياتهم ومعدلات تقدمهم.

وأشار إلى أن الاتحاد بهذه الاختبارات يمنح الفرصة كاملة للرماة لإبراز قدراتهم والوقوف على مستوياتهم ومن ثم تعديل برامجهم والارتقاء بمعدلات رميهم وصولا إلى المستوى الذي يرضي طموحاتهم وطموحات الاتحاد ومن ثم يسهم في التمثيل المشرف ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية في المحافل الدولية.

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