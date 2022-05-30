بعد غياب 7 سنوات.. فريق تركي آل الشيخ يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليجا»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق ألميريا، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا"، بعد غياب 7 سنوات.

وكان ألميريا قد لعب آخر مبارياته في دوري الدرجة الثانية الإسباني أمس، الأحد، عندما حل ضيفاً على ليجانيس، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في الجولة الـ42 والأخيرة.

وتعادل ألميريا وليجانيس ليحصل على المركز الأول المؤهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من الدوري الإسباني 2022 / 2023.

وبهذا التعادل، رفع ألميريا رصيده إلى 81 نقطة، محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، والمؤهل مباشرة إلى "الليجا".

وتفوق النادي المملوك لتركي آل الشيخ على فريق بلد الوليد، الذي حصد هو الآخر 81 نقطة، بعد فوزه على هويسكا (3-0)، وذلك من خلال المواجهات المباشرة.

كما حل فريق إيبار في المركز الثالث برصيد 80 نقطة، ليلعب مع لاس بالماس وتينيريفي وجيرونا دورة فاصلة تؤهل للدوري الإسباني.

يشار إلى آخر مرة خاض فيها فريق ألميريا آخر مواسمه في الدوري الإسباني "لا ليجا" كان في موسم (2014-2015).

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019، واحتاج لـ 1031 يوماً لينجح في بلوغ هدفه بقيادة النادي إلى دوري الكبار ومُقَارعة أفضل فرق العالم.

وتفاعل آل الشيخ مع تأهل فريقه إلى "الليجا"، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏‏الحمدالله يارب، بطل الدوري"، وأرفق تغريدته بعلمي السعودية وإسبانيا.

كما نشر أيضاً لقطات مصورة تُعبّر عن فرحته مع لاعبي فريقه ألميريا.