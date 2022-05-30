حسام حسن يعود للمصري البورسعيدي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، أنهى اتفاقه مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفًا للتونسي معين الشعباني.

يأتي هذا بعدما قرر مجلس إدارة النادي المصري رحيل معين الشعباني عن الفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف في بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأنه من المقرر أن يتولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق مع جهازه كاملًا، والذي يضم حسن مصطفى ووليد بدر وطارق سليمان وإبراهيم حسن.

يشار إلى أن حسام حسن كان قد رحل عن فريق المصري البورسعيدي في عام 2018، عقب تحقيقه نتائج مميزة مع الفريق، ليتولى مهمة تدريب سموحة ثم الاتحاد السكندري، الذي رحل عنه خلال الموسم الحالي، ليعود لقيادة الفريق البورسعيدي.

ونقل الموقع عن مصادر له من داخل النادي المصري، قولها إن سمير حلبية رئيس النادي، اجتمع مع إبراهيم حسن ووليد بدر المدير الإداري بالفريق، من أجل إنهاء الاتفاق مع التوأم حسام وإبراهيم من أجل العودة إلى القيادة الفنية للفريق.

وأضاف المصدر أن الاتفاق بين الطرفين مسألة وقت، وأن الأمور في الوقت الحالي متوقفة على إنهاء الاتفاق حول المقابل المادي للتوأم.

وتابع المصدر، أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، تواصل مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بإعلامه برحيل الشعباني واستقدام حسام حسن، والذي منحهم الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع التوأم.

وتعرض الفريق البورسعيدي للخسارة أمام نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز، لتتزايد مطالبات الجمهور برحيل مدرب الفريق التونسي، والتعاقد مع حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق.