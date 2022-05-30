شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر القرار الأخير من طارق حامد بشأن تجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادى الزمالك القرار الأخير من طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بشأن تجديد تعاقده، حيث أبدت إدارة القلعة البيضاء موافقتها على التجديد للاعب فى حال الموافقة على العرض المقدم دون أى مبالغة فى الطلبات المادية، خاصة أن الزمالك رفض أسلوب "لى الذراع" الذى سبق واتبعه بعض اللاعبين، وأكد أن التجديد سيكون وفق الشروط التى يتم تحديدها من قبل الإدارة والتي تضعها بناءً على التقييم وما يقدمه اللاعب من خدمات للفريق.

ومنح نادى الزمالك لاعبيه الذين ستنتهي عقودهم مهلة جديدة لمن يرغب في التفاوض على التجديد، خاصة طارق حامد والمغربى أشرف بن شرقى ومحمد أبو جبل، لحسم هذا الملف فى الفترة الحالية حتى يتمكن النادى من ترتيب أوراقه فى الصفقات الجديدة التي سيتم إبرامها.

وينتظر الجهاز الطبى بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، عودة طارق حامد من إسبانيا للاطلاع على التقرير الطبى الذى سيحصل عليه من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

ومازال طارق حامد فى إسبانيا، والتى توجه إليها عقب مواجهة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى، حيث يعانى اللاعب من إصابة فى الركبة مرتبطة بالرباط الصليبي الخلفى، وبعدما تعافى منها، شعر أن التعافى لم يأت بنسبة 100%.

ولم يحدد طارق حامد حتى الآن موعد عودته من إسبانيا، ولم يعلم اللاعب موعد انتهاء مرحلة العلاج التى يخضع لها حتى يقوم بتحديد موعد العودة إلى القاهرة.