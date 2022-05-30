تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، مساء الإثنين 30 مايو/أيار 2022.



ونجح الأهلي في إقصاء وفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، أما الوداد فقد انتصر على بترو أتلتيكو الأنجولي في نفس الدور.

تقام المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا يوم الإثنين 30 مايو/أيار على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بين الأهلي والوداد.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل شبكة بي إن سبورتس بشكل حصري مباريات دوري أبطال أفريقيا للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبث المباراة عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق التونسي رؤوف خليف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2022

تياجو أزولاو (بترو أتلتيكو) 7 أهداف

محمد شريف (الأهلي) 6 أهداف

رياض بن عياد (وفاق سطيف) 6 أهداف

يحيى جبران (الوداد البيضاوي) 5 أهداف

ياسر مزمل (الهلال السوداني) 5 أهداف