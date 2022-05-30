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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيرجيو بيريز بطلا لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
فاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.
وأقيم سباق جائزة موناكو الكبرى يوم الأحد، وهو سابع سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.
ونجح سيرجيو بيريز في حسم السباق لصالحه، بعد خطأ قاتل قام به فريق فيراري في استراتيجية وقفات الصيانة.
وحل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري في المركز الثاني، بسبب هذا الخطأ، متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.
وعلى الرغم من حصوله على المركز الثالث في السباق، إلا أن فيرستابن عزز صدارته لجدول الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.
وفي المركز الرابع جاء شارل لوكلير، سائق فيراري، الذي انطلق من المقدمة في السباق الذي أقيم في بلاده.
ترتيب السائقين في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة موناكو
ماكس فيرستابن - ريد بول - 125 نقطة
شارل لوكلير - فيراري - 116 نقطة
سيرجيو بيريز - ريد بول - 110 نقاط
ترتيب الفرق في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة موناكو
ريد بول - 235 نقطة
فيراري - 199 نقطة
مرسيدس - 134 نقطة