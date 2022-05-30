سيرجيو بيريز بطلا لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.



وأقيم سباق جائزة موناكو الكبرى يوم الأحد، وهو سابع سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.

ونجح سيرجيو بيريز في حسم السباق لصالحه، بعد خطأ قاتل قام به فريق فيراري في استراتيجية وقفات الصيانة.

وحل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري في المركز الثاني، بسبب هذا الخطأ، متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وعلى الرغم من حصوله على المركز الثالث في السباق، إلا أن فيرستابن عزز صدارته لجدول الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

وفي المركز الرابع جاء شارل لوكلير، سائق فيراري، الذي انطلق من المقدمة في السباق الذي أقيم في بلاده.

ترتيب السائقين في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة موناكو

ماكس فيرستابن - ريد بول - 125 نقطة

شارل لوكلير - فيراري - 116 نقطة

سيرجيو بيريز - ريد بول - 110 نقاط

ترتيب الفرق في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة موناكو

ريد بول - 235 نقطة

فيراري - 199 نقطة

مرسيدس - 134 نقطة