شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، معسكرا مغلقا اليوم الاثنين استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأعلن إيهاب جلال قائمة مبدئية للمنتخب ضمت 44 لاعبا قبل تصفيتها إلى 25 لاعبا، وضمت القائمة المبدئية كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر، خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه"، الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة ، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.