شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتحدى سيراميكا لمواصلة الصحوة بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلي، بقيادة مدربه خالد جلال، نظيره سيراميكا تحت القيادة الفنية لأحمد سامي فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ختام الأسبوع 21 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

سيراميكا يملك 24 نقطة يحتل بها المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 20 مباراة، حقق 5 انتصارات، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في 9 مباريات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، وتلقت شباكه 23 .

فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتلقى 8 هزائم وتعادل في 5 مناسبات، وسجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

ويمر البنك الأهلي بأفضل فتراته هذا الموسم حيث لم يخسر في آخر 10 مباريات بالدوري، حيث حقق أربعة انتصارات و6 تعادلات على التوالي، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وكانت آخر انتصاراته على حساب المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف.

وفى المقابل، استعاد سيراميكا توازنه فى الجولة الماضية على حساب المقاصة برباعية، بعد أن خسر قبلها مباراته مع الإسماعيلي، ليبدأ أحمد سامي في تصحيح أخطاء فريقه لاستعادة الانتصارات المتتالية التي من شأنها تعديل وضعية الفريق على جدول الترتيب.