شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل توقف الدورى لمناقشة فيريرا فى ملف التدعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغل إدارة نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، بسبب انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعداداً لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، من أجل مناقشة الخواجة البرتغالى في المراكز التى تحتاج لتدعيمات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين سيرحلون عن الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى بسبب انتهاء مدة عقودهم.

وتناقش إدارة نادى الزمالك، الخواجة البرتغالي فى المراكز التى تحتاج لتدعيمات، والعناصر التى يرغب فى استمرارها بالفريق، كما سيتم عرض بعض الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفى المقبل لإبداء فيريرا رأيه فى هؤلاء اللاعبين، ومنح الإدارة الضوء الأخضر للتفاوض مع من يقوم بالموافقة عليه.

ومن المقرر أن يعود فريق الزمالك للتدريبات الجماعية الأربعاء المقبل، عقب انتهاء مدة الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1، حيث يستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.