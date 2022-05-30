هل يختم وليد سليمان مسيرته مع الأهلي بتحقيق النجمة الخامسة؟

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القاهرة - سامية سيد - وضع وليد سليمان لاعب الأهلي حداً لمسيرته الرائعة فى المستطيل الأخضر، بعدما قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، والاكتفاء بالفترة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، والتى امتدت لـ 11 عاما، منذ الانتقال إلى الأهلي حقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وحقق وليد سليمان عدة إنجازات مع الأهلي، وبلغت عدد بطولاته مع المارد الأحمر 21 بطولة، منها 6 ألقاب بالدوري المصري الممتاز، وكأس مصر مرتين، وحمل السوبر المصري فى 5 مناسبات، وعلى المستوى القاري حقق "الحاوي" دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وحقق لقب الكونفدرالية مرة واحدة، ولديه 3 بطولات من السوبر الأفريقي.

وبات أمام "الحاوى" فرصة لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه والحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعدما ساهم فى التتويج باللقب القاري 4 مرات من قبل أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، ويترقب وليد سليمان مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال ضد الوداد المغربي في نسختها الحالية 2022 من أجل إضافة النجمة الخامسة فى مشواره المدجج بالألقاب والإنجازات.

حال نجح الأهلي فى تحقيق النجمة الـ11 في تاريخه ستضاف النجمة الخامسة في سجل شرف وليد سليمان.

وحقق وليد سليمان الأربعة ألقاب على حساب كل من الترجي وأورلاندو بيرايتس والزمالك وكايزر تشيفز، ويمني النفس في إضافة الوداد المغربي لضحاياه، لاسيما أن بطل المغرب حرم الأهلي من تحقيق اللقب الأفريقي فى نسخة 2017.

وليد سليمان لعب لأندية بتروجت وإنبي قبل الانتقال إلى الأهلي في 2011 وهي الفترة الأهم في مشوار الحاوي الذي قدم مستويات قوية في مسيرته الكروية.