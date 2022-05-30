شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين – بتوقيت القاهرة- لمتابعة اللقاء المنتظر الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

موسيمانى يبحث عن إنجاز غير مسبوق ويطمح الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، أن يكون أول مدرب أجنبى فى تاريخ القلعة الحمراء، الذي يقود الفريق لحصد دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية، كما أنه يبحث عن إنجاز فردي لكونه سيحقق اللقب للمرة الرابعة فى مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

الأهلى يطيح بوفاق سطيف الجزائرى

جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.

6 ألقاب للكرة المغربية في دوري الأبطال

سجلت الكرة المغربية فى دوري أبطال أفريقيا 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد"، ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب فى نسختي 1992 و2017.

الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا لنهائي دوري الأبطال

وبات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022" ، وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".

ويبقى الرجاء أكثر الأندية المغربية تتويجا بدوري الأبطال، حيث حققه في نسخ "1989 و1997 و1999"، بينما خسر النسخة الوحيدة عام 2002.

ويطارد الوداد لقبه الثالث في النهائي المقبل، حيث فاز باللقب في "1992 و2017".