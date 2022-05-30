الامارات | الموسم الـ 14 لـ «المحترفين».. لقب مستحق للعين وأزمات فنية وإدارية لفرق «دورينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الـ 14 لـ «المحترفين».. لقب مستحق للعين وأزمات فنية وإدارية لفرق «دورينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى الموسم الـ14 في دوري المحترفين لكرة القدم، بعودة فريق العين إلى بطولته المفضلة بعد غياب أربعة مواسم، في موسم متوسط فنياً، حيث لم يشهد الإثارة الكبيرة، باستثناء بعض المباريات الحماسية والجماهيرية التي ارتبطت بصراع المنافسة على لقب الدوري. وارتبط الموسم منذ بدايته بجدول مباريات مزدحم للمنتخب، وتجمعات أدت لإيقاف الدوري لفترات.

وتصدر العين البطولة من الجولة الثانية حتى النهاية، ونجح في الفوز باللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة، ما يؤكد ضعف المنافسة على اللقب، خاصة مع هبوط مستوى الجزيرة، والبداية والنهاية السيئة لفريق الوحدة، وابتعاد شباب الأهلي صاحب ثلاثية الموسم قبل الماضي عن الألقاب.

ولعل أبرز الأزمات التي واجهها الدوري غياب اللاعبين الأجانب المميزين، باستثناء هداف الدوري التوغولي ومهاجم العين لابا كودجو، ما أثر في الشكل الفني للبطولة. وتلقي «الإمارات اليوم» الضوء خلال التقرير الآتي على مشوار الفرق الـ14 في الموسم المنصرم للدوري.

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