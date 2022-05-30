الامارات | لابا كودجو.. رابع الهدافين في تاريخ العين وعينه على رقم جيان

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو.. رابع الهدافين في تاريخ العين وعينه على رقم جيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، هدافاً لدوري أدنوك للمحترفين بـ 26 هدفاً، بفارق 11 هدفاً عن أقرب منافسيه مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، (15 هدفاً)، في وقت رفع فيه رصيده التاريخي إلى 58 هدفاً مع العين في ثلاثة مواسم فقط، حيث بات يهدد النجم السابق للعين، الغاني أسامواه جيان (95 هدفاً). وتقدم لابا للمركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع العين في تاريخ الدوري، وهي القائمة التي يتصدرها اللاعب السابق ومساعد المدرب الحالي أحمد عبدالله برصيد 117 هدفاً، يليه جيان، ثم ثالثاً اللاعب السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، ماجد العويس (86 هدفاً).

وكانت أهداف المهاجم التوغولي أسهمت بشكل مباشر في تتويج العين بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه (رقم قياسي)، إلى جانب كأس رابطة المحترفين. وسجل لابا في موسمه الأول مع العين 19 هدفاً من 18 مباراة، وفي الثاني (13 من 13)، و(26 من 22).

من جانبه، أعرب لابا كودجو عن سعادته بالتتويج مع العين بلقبين خلال الموسم الحالي، واصفاً الثنائية بالأمر الذي لا يمكن نسيانه، قائلاً إنها نتيجة عمل جماعي.

ترتيب هدافي العين على مر التاريخ:

- أحمد عبدالله – 117 هدفاً.

- أسامواه جيان – 95 هدفاً.

- ماجد العويس – 86 هدفاً.

- لابا كودجو - 58 هدفاً.

- محي الدين هبيطة – 57 هدفاً.

- سالم جوهر – 53 هدفاً.

- سيف سلطان – 45 هدفاً.

- عمر عبدالرحمن – 39 هدفاً.

- سبيت خاطر – 38 هدفاً.

- مطر الصهباني – 37 هدفاً.

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