الامارات | الشامسي: نظام التأهل في الكأس يحتاج إلى مراجعة لإنصاف أندية الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: نظام التأهل في الكأس يحتاج إلى مراجعة لإنصاف أندية الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي، جمعة الشامسي، بمراجعة لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم طريقة مشاركة أندية الهواة في الموسم المقبل لبطولة كأس رئيس الدولة، قائلاً إن هناك حاجة ملحة لهذه الأندية لكي تنال فرصة أفضل للمنافسة في البطولة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «النظام الحالي غير منصف لأندية الدرجة الأولى، حيث يتم إشراك فريقين فقط بداية من دور الـ16، مقابل مشاركة 14 فريقاً من المحترفين، وهو أمر يستحق المراجعة، لكي تحصل أندية الدرجة الاولى على فرصة أفضل وأكبر في الفترة المقبلة». ودعا إلى دمج أندية المحترفين والهواة بدرجاتها الثلاث (الأولى والثانية والثالثة) في قرعة واحدة. وتابع: «هذا الأمر قد يقود أحد هذه الأندية للفوز بالبطولة أو بلوغ مراحل متقدمة، كما حصل مع عجمان حين فاز بالمسابقة وكان وقتها في الهواة، ووصول الفجيرة ربع النهائي، وأندية أخرى مثل مسافي والذيد وصلت الى مراحل متقدمة».

وختم بالقول: «نتطلع إلى أن تتم دراسة هذه الفكرة وتطبيقها في الموسم المقبل، حيث لايزال الوقت كافياً لدراستها واعتمادها».

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