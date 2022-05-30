الامارات | أروابارينا يختبر 24 لاعباً أمام غامبيا استعداداً لأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يختبر 24 لاعباً أمام غامبيا استعداداً لأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل 1-1 أمام غامبيا، خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن تحضيرات الأبيض للقاء أستراليا على استاد أحمد بن علي في الدوحة في السابع من يونيو المقبل في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين وجرب المدرب أروابارينا 24 لاعباً، إذ أبقى على لاعب واحد فقط من التشكيلة الأساسية التي لعبت في الشوط الأول وهو خالد الهاشمي، فيما استبدل بقية العناصر بلاعبين آخرين، وظهر عمر عبدالرحمن في الشوط الثاني بعد غياب طويل، علماً أن بعثة المنتخب ستغادر إلى الدوحة مساء اليوم ببعثة تضم 30 لاعباً، لإقامة معسكر إعداد قصير هناك قبل اللقاء المرتقب، وسيؤدي الأبيض تدريبه الأول في الدوحة غداً.

تقدم الأبيض بهدف السبق في الشوط الأول من ركلة جزاء سددها علي مبخوت «38»، وتعادل منتخب غامبيا في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب موسى بارو «48».

وتُعد مباراة غامبيا البروفة الأخيرة للأبيض قبل مواجهة أستراليا في هذه المواجهة التاريخية الحاسمة، التي يحتاج فيها المنتخب للفوز ولقاء منتخب بيرو في المحطة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.

ومثلت المباراة بروفة جيدة من الجوانب كافة، رغم أن المنتخب لم يظهر بشخصيته القوية التي ظهر بها في آخر مبارياته أمام كوريا الجنوبية، ووقف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودفو أروابارينا خلال المباراة على نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية بجانب معالجة أي سلبيات قبل لقاء أستراليا.

وتميز المنتخب الغامبي بالالتحامات القوية للاعبيه وهو الأسلوب نفسه الذي يتميز به المنتخب الأسترالي.

واعتمد المدرب أروابارينا في الخط الأمامي في الشوط الأول على الثلاثي حارب سهيل وكايو كانيدو وعلي مبخوت، فيما أسندت للاعب عبدالله حمد مهمة صانع الألعاب بجانب وجود لاعبي الارتكاز علي سالمين وعبدالله رمضان.

ودفع المدرب في الشوط الأول بتشكيلة ضمت كلاً من الحارس خالد عيسى وفي الدفاع وليد عباس وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبدالله حمد وعبدالله رمضان، وفي الهجوم حارب سهيل وكايو كانيدو وعلي مبخوت.

وفي الشوط الثاني دفع بـ13 لاعباً هم: الحارس محمد الشامسي وعمر عبدالرحمن وتيغالي وعبدالعزيز هيكل ويحيى نادر وماجد راشد وعلي صالح ويحيى الغساني وبندر الأحبابي ومحمد مرزوق، كما أشرك أيضاً اللاعبين طحنون الزعابي وأحمد برمان وسلطان عادل.

غياب جمهور الأبيض عن المدرجات

خلت مدرجات استاد زعبيل بنادي الوصل الذي استضاف مباراة المنتخب وغامبيا من الجمهور باستثناء عدد قليل.

وغاب الجمهور الإماراتي عن المدرجات، رغم قرار اتحاد كرة القدم بالسماح لمشجعي المنتخب بالوجود في المباراة، لدعم اللاعبين وبث الحماس في صفوفهم لتقديم كل ما عندهم في المستطيل الأخضر قبل مواجهة أستراليا.

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