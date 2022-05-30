الامارات | 10 مشاهد «مفرحة ومحزنة» في أمسية «القمر المدريدي 14»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد «مفرحة ومحزنة» في أمسية «القمر المدريدي 14» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت ريال مدريد مجدداً أنه «سيد الأندية الأوروبية»، عقب نجاح «الميرينغي» أول من أمس، في انتزاع لقبه الـ14 تاريخياً في دوري أبطال أوروبا، بفوزه في المباراة النهائية على ليفربول بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس، في أمسية شهدت 10 مشاهد بين المفرحة والمحزنة مناصفة لكلا الفريقين، أبرزها إنجاز تاريخي لمدرب ريال مدريد الإيطالي أنشيلوتي، قابلها رقم سلبي للمدير الفني لـ«الريدز» الألماني يورغن كلوب الذي عادل الرقم القياسي للمدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي في صدارة أكثر المدربين خسارة للنهائي الأوروبي، برصيد ثلاث مرات لكل منهما. وترصد «الإمارات اليوم» المشاهد الـ10 التي سجلتها ليلة «القمر المدريدي 14»، سواء المفرحة منها لمناصري الفريق «الملكي»، أو المحزنة التي ألقت بظلالها على عشاق ليفربول.

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