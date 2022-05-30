الامارات | كلباء يجدّد عقد ياسر حسن لـ 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يجدّد عقد ياسر حسن لـ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عبر «تويتر»، تجديد التعاقد مع لاعب المنتخب الأولمبي ياسر حسن، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الشركة عيسى بن هويدن. ويمتد العقد الجديد لثلاث سنوات. وشارك ياسر حسن مع الفريق الأول في عدد من المباريات الموسم الماضي، كما شارك مع فريق الرديف وتصدّر هدافي الفريق بتسعة أهداف وصناعة خمسة أخرى.

وقال بن هويدن: «سعداء لتجديد عقد ياسر حسن ليستمر مع كلباء في المواسم المقبلة، وهو من اللاعبين الموهوبين الذين نتطلع إلى أن يشكل اضافة مهمة في صفوف الفريق الاول، لما يتمتع به من إمكانات فنية وذهنية واستناداً لاستراتيجية شركة الكرة بالحرص على المحافظة على الكفاءات المواطنة من اللاعبين الموهوبين».

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