الامارات | مدرب الوداد: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد مدرب الوداد المغربي وليد الركراكي، أن الأهلي المصري، هو ريال مدريد إفريقيا، لكنه أكد أن فريقه استفاد من أخطاء ليفربول في النهائي الأوروبي.

ويلتقي الوداد والأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيُقام في المغرب.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي أمس، في الدار البيضاء «الأهلي هو المرشح للتتويج باللقب بحكم تجربته وخبرته الكبيرة، وكيف لا وهو يخوض ثالث نهائي توالياً».

وأضاف «هو بمثابة ريال مدريد إفريقيا ولحسن الحظ أننا تابعنا نهائي أبطال أوروبا، وكيف فاز ريال مدريد دون أن يقدم أي شيء».

وتابع «مثل مدريد فإن الأهلي لم يقدم شيئاً، لكنه فاز وصعد للمباراة النهائية، وهو بالتالي يعرف كيف ينتصر، ونحن استفدنا من أخطاء ليفربول، ولن يكون هناك أي شعور بالتراخي».

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