الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال إفريقيا
الأهلي - الوداد الرياضي 23:00
البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 20:30
الدوري الفلسطيني
خدمات الشاطئ - خدمات رفح 17:30
اتحاد خانيونس - شباب جباليا 17:30
الصداقة - غزة الرياضي 17:30
الدوري السويدي
أوتسيكتنس - خوفدة 21:00
الدوري النرويجي
بران - ميوندالين 20:00
جرورود - ستوردالس 20:00
كفوم أوسلو - سكايد 20:00
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