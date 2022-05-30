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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - الوداد الرياضي 23:00

البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 20:30

الدوري الفلسطيني

خدمات الشاطئ - خدمات رفح 17:30

اتحاد خانيونس - شباب جباليا 17:30

الصداقة - غزة الرياضي 17:30

الدوري السويدي

أوتسيكتنس - خوفدة 21:00

الدوري النرويجي

بران - ميوندالين 20:00

جرورود - ستوردالس 20:00

كفوم أوسلو - سكايد 20:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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