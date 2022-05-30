شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يكشف كواليس إصابة ثنائي فيوتشر ويؤكد: رفضنا المجازفة بعاطف بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر, أن أحمد عاطف تعرض للإصابة بشد في السمانة.

وقال عبد الظاهر خلال تصريحات تلفزيونية : "احمد عاطف تعرض للإصابة شد في السمانة ولم يستطع المشاركة في المباراة، ان شاء الله يلحق الانضمام لمعسكر المنتخب ورفضنا المجازفة به من أجل زيادة فرص تواجده في المنتخب حال أراد إيهاب جلال ضمه للقائمة النهائية".

وأكمل: "عمر كمال لديه كدمة شديدة وتحامل على نفسه في مباراة بيراميدز الماضية ولكنه لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 60 ورفضنا المجازفة به أمام إيسترن كومباني".

أوضح عبد الظاهر السقا أن فيوتشر يعاني من غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابات وابرزهم احمد عاطف وعمر كمال وذلك بعد تعادل فريقه أمام نظيره ايسترن كومباني ايجابيا بهدف لكل فريق

وقال عبد الظاهر السقا : "كريم نيدفيد شارك في مباراة ايسترن كومباني وهو غير سليم 100%، وسعد سمير لديه إصابة في كتفه.

وتابع: "أشكر اللاعبين على لعب المباراة في ظروف صعبة واجهت الفريق مثل حرارة الجو وضغط اللقاء ".

وأضاف " حاولنا تأجيل مباراة إيسترن كومباني مساء اليوم ولكن تلقينا رفض من رابطة الأندية ونحترم قرار الرابطة".