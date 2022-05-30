شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطالب حلمى طولان بغلق الحديث عن مستقبله مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى إنبى من حلمى طولان المدير الفني للفريق بعدم الحديث عن مستقبله مع النادى البترولى خلال الفترة القادمة خصوصا أن الموسم الحالي ما زال يتبقى فيه مباريات كثيرة حتى لا يتشتت ذهن اللاعبين.

أكد مسئولو إنبى لـ طولان أنهم لن يقفوا أمام رغبته إذا فضل الرحيل عن الفريق البترولى في نهاية الموسم خصوصا أنه من المدربين الكبار الذين تركوا بصمة مع الفريق البترولى على الرغم من قلة الإمكانيات إلا أنه استطاع إحراج فرق كبيرة.

وكان حلمى طولان استقر على الرحيل عن الفريق البترولى نهاية الموسم، حيث يري المدرب أنه أدى مهمته على أكمل وجه داخل الفريق البترولى ومن حقه تجديد طموحه مع فريق أخر يتولى تدريبه فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر بإنبى أن حلمى طولان يريد الرحيل بعد 3 مواسم قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، موضحا أن المدرب أبلغ الإدارة بموقفه ورغبته فى مغادرة الفريق البترولى.

من ناحية أخرى رد حلمى طولان، على الانتقادات التى تُوجه له من وقت لآخر بأنه لم يؤد بنفس الأداء والقوة في مباريات الأهلى بعكس ما يحدث أمام الزمالك موضحا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وقال طولان إنه يعلم جيدا معنى الشرف والأمانة، مؤكدا أن هناك الكثير من الناس لا يعلمون هذه المعاني، وهناك بعض التافهين لا يملكون الشرف والأمانة يتحدثون عن أمور غير حقيقية.

وأضاف المدير الفنى لفريق إنبى: "عندما كنت مدربا لحرس الحدود وكان طلائع الجيش مهددا بالهبوط، واجهت الطلائع وفزت عليه ثم فزت على الترسانة لأنني أعمل بنزاهة وشرف وربنا يكافئني على هذه الأمانة".