شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدور الثالث لبطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثالث من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين.

وفاز اللاعب فارس دسوقي المصنف العاشر عالمياً على الاعب بابتيست مازوتي المصنف الواحد و عشرون عالمياً بأربع أشواط وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي :9-11 11-4 11-3 11-9 .

و فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً على الاعب علي أبو العنين المصنف السادس و السبعون بثلاث أشواط نظيفة و جاءت النتيجة كالاتي: 4-11 7-11 1-11

و فاز فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا علي اللاعب بورجا جولان المصنف الواحد و أربعين عالميًا بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي: 11-6 11-7 11 -7.

وفي نتائج باقي مباريات اليوم الثاني من الدور الأول لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022للسيدات:

فازت اللاعبة نور الطيب المصنفة الثامنة وعشرون عالمياً على اللاعبة جورجينا كندي المصنفة التاسعة عالمياً بأربع أشواط وجاءت النتيجة كالاتي: 14-12 11-3 6-11 11-9 .

و فازت اللاعبة ساره جين بيري المصنفة السادسة عالمياً على اللاعبة ليزا آيتكن المصنفة الثاني وثلاثون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي: 8-11 5-11 14-16 .

و فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الاولي عالمياً على اللاعبة عايفة أزمان المصنفة السادسة والعشرون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي: 11-3 11-4 11-3.

و فازت اللاعبة تيني جيليس المصنفة الثالث عشر عالمياً على اللاعبة ندي عباس المصنفة السادس عشر عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي: 10-12 6-11 4-11