شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يعرض خدماته على منتخب الشباب بعد إصابة مدرب الحراس بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب الوطني الأول، عرض على منتخب الشباب تدريب الحراس في المعسكر المفتوح الذى انطلق يوم 21 مايو الجاري، بعد إصابة إيهاب جلال مدرب حراس منتخب الشباب بكورونا قبيل انطلاق المعسكر.

وعرض السد العالي تقديم خدماته لمنتخب الشباب لانقاذ المعسكر، وأيضا رؤية بعض الحراس الشباب الموجودين في قائمة محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، والتي تضم 30 لاعبا.

ووجه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر الشكر للحضري على اللفتة الطيبة، مقدرين مجهوداته في خدمة جميع المنتخبات الوطنية، لكن الجهاز الفني فضل استدعاء مدرب حراس منتخب الناشئين يوسف طاهر حتى يُكمل المعسكر الذي ينتهى 10 يونيو، وذلك بسبب ارتباط الحضري بمعسكر المنتخب الأول في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو.

وخاض منتخب مصر مواليد 2003، مباراة ودية فاز فيها على وادي دجلة بهدف نظيف، سجله اللاعب محيي جمعة في الدقيقة 30 من عمر المباراة الودية التي جرت أمس السبت، على هامش المعسكر المفتوح للفراعنة الصغار بأحد فنادق القاهرة والذي يستمر حتى يوم 30 مايو الجارى.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني، مكون من: محمود جابر مديرا فنيا ، وكرم مرسي مدربا عاما، حمدي حمدان مدربا مساعدا، إيهاب جلال مدربا لحراس مرمى، الدكتور ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.