شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع الرتوش الأخيرة على التعاقد مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام حسن من تولي المسؤولية الفنية للنادي المصري خلفا لمعين الشعباني، مدرب الفريق السابق، والذي اتفق مع الإدارة على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ويعقد سمير حلبية، رئيس النادي المصري، جلسة مع حسام وإبراهيم حسن للاتفاق على تولي التوأم مسؤولية الفريق، ووضع الرتوش الأخيرة على إجراءات التعاقد.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 8 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 8 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 7 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 24 نقطة.