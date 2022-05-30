شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهنئ ألميريا بالصعود للدوري الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم عز يشار حسن عباس حلمى، رئيس نادي فاركو ومجلس إدارة النادي، بخالص التهاني لنادي ألميريا ومجلس إدارته بمناسبة تأهل فريق الكرة للدوري الإسباني.

وتأهل فريق ألميريا إلى الدوري الإسباني رسميا بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام ليجانيس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على الملعب البلدي دي بوتاركي ضمن منافسات الجولة 42 من عمر بطولة دوري الدرجة الثانية.

وتصدر ألميريا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 81 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 9 وخسارة مثلها وتسجيل 68 هدفاً وتلقي 35.