شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: الاتحاد الأفريقي اعتاد على عدم احترام الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أزمة توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وكان قد طلب النادي الأهلي بشكل رسمي تدخل السفارة المصرية في المغرب، لحل أزمة حصول الأهلي حتى الآن على 2500 تذكرة لنهائي أفريقيا.

وقال حنفي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: الاتحاد الأفريقي اعتاد على عدم احترام الكرة المصرية في العديد من المناسبات مؤخرًا.

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: شاهدنا ما فعله صامويل إيتو ودفاعه عن حقوق الكاميرون في استضافة كأس الأمم الإفريقية، وتساءل: من يدافع عن حقوق الكرة المصرية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟

وواصل، ظلم الأندية المصرية أصبح عادة، الزمالك يتعرض للظلم، وبيراميدز هو الآخر خاض الكونفدرالية أمام نهضة بركان في المغرب، والآن الأهلي سيخوض نهائي الأبطال في المغرب، وكل يوم يتم وضع ضغوطات على الفريق.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق: الاتحاد الأفريقي أبعد الكوادر المصرية من مناصبها في الكاف، لكن الأمر لا يتعلق بالكم.