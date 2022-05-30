شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: لا علاقة لنا بأزمة تذاكر مباراة الأهلي والوداد ونحاول توفيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن ملف التذاكر يخص الأهلي والكاف، ولكن نحاول التسهيل فقط على الجماهير وإدارة الأهلي للحضور الجماهيري، ونجحنا في الحصول على تأشيرة الدخول في المطار.

وقال عثمان، خلال تصريحات تليفزيونية: "ملف التذاكر بين الأهلي والكاف ولن نتدخل إلا من أجل تأمين الجماهير، أما موضوع التذاكر نأمل أن يتم حله".

وأضاف: "نجري اتصالات بشكل غير رسمي ولا نملك الصلاحية للتحدث مع الكاف في هذا الشأن، نحاول المساعدة في توفير التذاكر في المطار وفي منافذ بيع".

وشدد السفير ياسر عثمان على أن مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي ستكون بين شقيقين، والأهلي سيخوض المواجهة في بلده الثاني، مشيرا إلى أن الأهلي خاض مرانه الأخير على ملعب المباراة والروح مرتفعة بين اللاعبين.

وتابع: "استقبلنا خلال اليومين الماضيين عددا من الجماهير، ودخول الجماهير من المطار لم يستغرق ساعتين وننتظر وصول رحلات اليوم الواحد.

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين لم يستقبلوا أكثر من 500 مشجع، ولن يزيد العدد على 1000 للجماهير القادمة من مصر أو خارج المغرب بشكل عام.

وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بحضور جمهور الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال السفير ياسر عثمان إن جمهور الأهلي سيكون له مدرج خاص به بمداخل منفصلة، وسيتم تأمين المدرج بشكل كامل من قبل الأمن المغربي.

واختتم: "تأمين بعثة الأهلي يتم بشكل محترم وهناك تأمين كبير للبعثة بالكامل، وبعد المباراة سيتم تأمين طريق الخروج للمطار مباشرة للعودة إلى القاهرة".