شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز بيراميدز على المصرى بثلاثية، وتعادل فيوتشر مع إيسترن كومبانى بهدف لمثله، فى الوقت الذى اختتم فيه الأهلى استعداداته لمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نادت جماهير بورسعيد بضرورة التعاقد مع حسام حسن بعد فسخ التعاقد مع معين الشعبانى.

انطلاق مران الأهلي الأخير بالمغرب استعدادا لنهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

انطلق المران الأخير للأهلي استعدادا لمباراته ضد الوداد المغربي غدا الاثنين فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأدى الفريق الأحمر مرانه الختامي على الملعب الرئيسي لاستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

بيراميدز يهزم المصرى 3 / 1 ويلاحق الزمالك على قمة الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز، ويزيد أوجاع الفريق البورسعيدى الذى تلقى الهزيمة الرابعة على التوالى.

ثلاثية بيراميدز تقرب الشعباني من الرحيل والتوأم وغريب أبرز المرشحين لخلافته

استقر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، على فسخ التعاقد مع معين الشعباني المدير الفني للفريق بالتراضي بين الطرفين بعد انتهاء مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بتنظيم مسابقات الناشئين والبراعم

أخطر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الدوري رسميًا بمواعيد بطولات الشباب والناشئين للموسم المقبل، وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، "سيتم تنظيم بطولات الجمهورية 2001، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 كما سيتم تنظيم بطولات الأفرع للمواليد السابق ذكرها كم سيتم تنظيم مهرجانات البراعم لمواليد 2010، 2011 ، 2012 ، 2013.

يتصدر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، قائمة هدافى الفريق أمام الوداد المغربى تاريخياً، قبل المواجهة المرتقبة مساء الاثنين، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا التى ستقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

واصل أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من المباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية، حيث لم يشارك اللاعب معه فى أى مباراة رغم شفائه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

أثنت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، على لاعبة ماليزيا أيفا أزمان، عقب المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.