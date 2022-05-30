شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد خسارة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الإفراج عن مستحقات اللاعبين، خصوصا بعد السقوط أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بخسارة زعيم الثغر بهدف نظيف.

وقرر مسئولو النادى السكندرى استمرار تجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسين النتائج وعودة سيد البلد إلى مركزه الطبيعى في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصا أنه يحتل المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام الجونة، بهدف دون رد، سجله خالد قمر فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.

ويواجه الاتحاد السكندرى مع فريق مصر المقاصة يوم 18 يونيو المقبل في الجولة 22 لبطولة الدورى العام وهى المباراة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز من أجل تأمين موقفه في جدول المسابقة.