شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة تقترب من التعاقد مع صانع ألعاب كفر الشيخ .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو غزل المحلة في مفاوضات جادة مع أحمد إسماعيل "كفتة " لاعب كفر الشيخ، من أجل استقطابه خلال فترة الميريكاتو الصيفى المقبل لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من القسم الثانى بعد مغالاة أسعار اللاعبين في دورى الأضواء.

يذكر أن مصطفى عبده، المدير الفني لغزل المحلة، كان يعمل مديرا فنيا لكفر الشيخ خلال الموسم الحالي، ونجح في صناعة جيل قوى لأبناء كفر الشيخ وصل بهم للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثانى حتى رحل وتعاقد مع المحلة بدورى الأضواء.

ومن المقرر أن يتم الإعتماد على مصطفى عبده من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين من القسم الثانى في الموسم المقبل، بعد نجاح التجربة ووصول أكثر من عرض لبعض اللاعبين، على رأسهم عبده يحيي والذى يتفاوض معه الإتحاد السكندرى بقوة بالإضافة لإنبى، وما زال يضعه مسئولو الزمالك تحت الميكروسكوب.