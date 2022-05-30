شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يمنح النحاس فرصة أخيرة لتصحيح المسار خلال التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو الاتحاد السكندرى عماد النحاس، المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع وتحسين نتائج سيد البلد، خلال فترة التوقف الدولى التي يخوض فيها المنتخب الوطنى مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

واستقر مسئولو النادى السكندرى على تجديد الثقة في عماد النحاس أملا منهم في نجاحه في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الخط الخلفى للفريق الذى استقبل أهدافا بالجملة في المباريات الماضية من الدوري.

ووعد عماد النحاس النحاس مسئولي سيد البلد بإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق السكندرى من أجل تخطى الكبوة التي يعانى منها الفريق وترتب عليها احتلال الفريق المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدولى الأمر الذى لا يليق بمكانة النادى السكندرى ولا يرضى طموح جماهيره.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام الجونة، بهدف دون رد، سجله خالد قمر فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.

ويواجه الاتحاد السكندرى مع فريق مصر المقاصة يوم 18 يونيو المقبل في الجولة 22 لبطولة الدورى العام وهى المباراة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز من أجل تأمين موقفه في جدول المسابقة.