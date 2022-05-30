شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لا يعرف الهزيمة أمام الوداد المغربى مع الأهلى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لمواجهة الوداد المغربى مساء الإثنين، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا التى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وستكون مواجهة الاثنين الثالثة للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أمام الوداد المغربى على كرسى القيادة بالنادى الأهلى، حيث يأمل فى تحقيق العلامة الكاملة فى مواجهته مع الوداد رفقة الأهلى فى المباراة الثالثة.

وتقابل موسيمانى مع الوداد قبل هذه المباراة، فى مواجهتين استطاع تحقيق الفوز فيهما، حيث جاءت فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020، فاز فى الذهاب فى المغرب بهدف محمد مجدى أفشة، وكرر فوزه فى الإياب فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت ثلاثية الأهلى عن طريق مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

واختتم الأهلى تدريباته مساء الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلى أن النادى لم يتلق أى مكاتبات من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف أو احتمالية توقف تقنية الـ VAR اثناء نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الاهلى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن مسئولو "الكاف" أكدوا فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عُقد ظهر الأحد، لممثلى النادى الأهلى فى ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، و أن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة فيما سيكون الإثيوبى باملاك تاسيما حكماً لـ تقنية الفيديو "VAR".